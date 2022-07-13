В Узбекистане ожидается повышение температуры воздуха до +47 градусов

CentralAsia (UZ) - «Узгидромет» 13 июля распространил экстренное сообщение о повышении в некоторых регионах дневной температуры воздуха до +47 градусов.

По прогнозу синоптиков , 17-22 июля на территорию Узбекистана через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха из районов Ирана.

В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться:

по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до +44…+47 градусов;

•по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до +42…+45 градусов;

по трем областям Ферганской долины до +41…+43 градусов.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с.