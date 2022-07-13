Узбекистан и Туркменистан подписали соглашения на $451 млн

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Туркменистан подписали инвестиционные и торговые соглашения на 451 миллион долларов в ходе первого межрегионального форума в Бухаре. Об этом пишет пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

По данным МИВТ, форум состоялся в преддверии визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 14-15 июля в Узбекистан. В работе форума приняли участие заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель председателя правительства Туркменистана Батыр Атдаев.

«По итогам форума были подписаны инвестиционные и торговые соглашения на общую сумму 451 миллион долларов», – говорится в сообщении МИВТ. В ходе форума был отмечен стабильный рост товарооборота между двумя странами, стороны подтвердили приверженность доведению объемов товарооборота до 2 миллиардов долларов в ближайшее время.

Достигнута договоренность об ускорении запуска зон приграничной торговли «Лебап – Бухара» и «Дашогуз – Хорезм».

«Обсуждены совместные меры по развитию транспортно-логистических связей и наращиванию транзитного потенциала двух стран», – отметили в МИВТ.

В 2021 году объем грузоперевозок между Узбекистаном и Туркменистаном вырос до 2,2 миллиона тонн, в первую очередь за счет роста перевозок автомобильным (+1,5 раза) и железнодорожным транспортом (+3 раза).