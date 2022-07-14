Монголия занимает 42 место в глобальном индексе миролюбия

CentralAsia (MNG) - Монголия опустилась на 2 позиции с 2021 года, заняв 42 место опередив Южную Корею, получив статус «с высоким уровнем миролюбия».

Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) — это комплексный показатель, который характеризует миролюбие стран мира, измеряя уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики. Индекс показывает, какие из государств можно считать наиболее безопасными (и наоборот — опасными) для жизни человека. Выпускается Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace), который действует на базе Сиднейского университета, Австралия, при участии партнёрских организаций.

Самой миролюбивой признана Исландия. Сразу за ней следуют Новая Зеландия и Ирландия. Также в первой десятке — Дания, Австрия, Португалия, Словения, Чехия, Сингапур и Япония.

Наименее миролюбивые страны в этом году — это Сирия, Йемен и Афганистан.

Северный сосед Монголии Россия в списке находится в «красной» (то есть не миролюбивой зоне) и занимает 160-е место в самом конце списка после Южного Судана.

Южный сосед Монголии, Китай занял 89-е место.

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