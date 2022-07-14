Действительно ли Хутулун и другие женщины-воительницы сражались в монгольской армии?

CentralAsia (MNG) - Женщины-солдаты среднеазиатских степей, от владения смертоносными луками до командования войсками, были грозными противниками.

ХОЛОДНАЯ НОЧЬ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПОВЫШЕННЫХ КОЛОЧКАХ МОНГОЛЬСКОЙ степи. И вдруг тишину пронзает грохот скачущих лошадей. Раздаются крики, когда кавалерия атакует ничего не подозревающие силы Хубилай-хана. Лошадь Хутулуна встает на дыбы, отчаянно желая присоединиться к драке. Но Хутулун сдерживает кобылу — пока нет.

Еще до рождения Хутулун в 1260 году ее отец Хайду ненавидел Хубилай-хана. В их глазах Хубилай был предателем, избегающим монгольских традиций и перенимающим китайские. Но если этот рейд пойдет по плану, Хутулун и ее отец могут нанести решающий удар. — Сейчас, Хутулун! Хайду рычит.

Подгоняя коня, Хутулун летит на врага. Ловко, как ястреб, она выслеживает свою добычу, командира лагеря. Она выпускает стрелу с костяным наконечником, и она пронзает плечо командира. Хутулун поднимает свое окровавленное тело на свое седло и мчится обратно к отцу. Бесцеремонно она бросает врага к ногам Хайду. «И это она делала много раз», — писал путешествующий по миру Марко Поло, который повсюду рассказывал о подвигах Хутулун.

Праправнучка Чингисхана Хутулун, по общему мнению, была задирой. Живя в конце 13 века, она была лучшим воином своего отца Хайду. Поло с прекрасными глазами писал, что она была «настолько сильной и храброй, что во всем царстве ее отца не было мужчины, который мог бы превзойти ее в силовых подвигах». Персидский летописец Рашид ад-Дин согласился, написав, что она «часто [принимала] участие в походах и совершала [ред] акты героизма». Но она была не единственной женщиной-воином в евразийской степи. Монгольские женщины-воины «существуют, но не являются обычным явлением», — говорит монгольский военный историк Тимоти Мэй из Университета Северной Джорджии.

Но насколько обычными они были, зависит от того, кого вы спросите. В то время как некоторые ученые считают, что женщины-воины завоевывали мир вместе с Чингисханом, другие сомневаются, что современные ссылки на монгольских женщин-воительниц не более чем литературные украшения.

Несмотря на противоречивые мнения, большинство ученых сходятся во мнении, что для того, чтобы быть монголом, нужно было знать две вещи: как ездить верхом и как стрелять. Как говорит Мэй, «без вашей лошади вы были бы мертвы». А в Монголии ты начал учиться молодым. Малыши научились ездить верхом почти раньше, чем научились ходить. К семи годам дети стреляли стрелами со спин лошадей, мчались в качестве жокеев, а при необходимости и вступали в бой. «Вы смотрите на семилетнего солдата. Неважно, какого пола этот ребенок», — говорит аспирант Колумбийского университета Салли Гренланд.

При Чингисхане монголы создали крупнейшую из когда-либо известных империю с прилегающими землями. По некоторым оценкам, он простирался на двенадцать миллионов квадратных миль по всей Азии, от современной Польши до Южной Кореи. Успех монголов во многом был связан с их навыками верховой езды и стрельбы из лука. Как выразился один китайский летописец, «они завладели миром с помощью лука и коня». Это также причина, по которой женщины-воины могут быть такими же смертоносными, как и их коллеги-мужчины, говорит Мэй.

На лошади женщины так же быстры, как и мужчины; и вооруженные луком, они могли быть такими же смертоносными. Сделанный из сухожилий и рога, монгольский лук был снайперской винтовкой средневековой Азии. Воин, вооруженный этим луком, мог легко пронзить врага на расстоянии более 350 ярдов, превосходя современный английский длинный лук на 100 ярдов. Да, нужно было быть сильным, чтобы использовать монгольский лук. Но с этим луком умение каждый раз превосходило силу. Когда монголы обрушивали на своего врага черную тучу стрел, не имело значения, мужчина или женщина произвели смертельный выстрел.

В ранние дни евразийских степей умение пользоваться луком и ездить верхом могло быть решающим фактором между выживанием и смертью. Волки, вражеские племена и другие опасности таились повсюду. «Вы в значительной степени находитесь в степи сами по себе, [поэтому] мужчины должны были научиться выполнять женскую работу, а женщины должны были научиться выполнять мужскую работу», — говорит Мэй. В то время как мужчины традиционно защищали лагерь, а женщины заботились о стадах племени, все должны были быть готовы взять на себя ответственность, особенно если вражеское племя решит совершить набег на ваше собственное. «Если вы живете в группе из 20 человек, и еще 20 человек едут через холм, и им нужно то, что у вас есть, будь то вода, овцы или что угодно, то было бы глупо иметь десять [ваших ] люди просто сидят на земле», — говорит Гренландия.

В средневековой Монголии почти каждое занятие, от гонок до борцовских поединков, выполнялось как военная подготовка, возможно, самым важным из них была совместная охота или нерге. «Женщины принимали активное участие в организации охоты, — говорит Гренландия. Участвовали все, молодые и старые, мужчины и женщины. Когда над холмистыми степными лугами взошло солнце, охотники отправились на поиски дичи. Когда они находили несчастного оленя или кабана, группа окружала животное, сжимая и сжимая их строй, пока кто-нибудь не наносил паникующему животному смертельный удар.

Монгольские воины использовали ту же тактику в бою, окружая врагов со смертоносной эффективностью. По словам Гренландии, охота научила воинов сохранять спокойствие перед лицом отчаянного врага и дала шанс всем, мужчинам и женщинам, проявить свою храбрость. В нерге «женщины имели шанс быть героями, а будучи героями, женщины тогда очень могли восприниматься как воины».

До конца 12 века племена, разбросанные по степи, часто воевали друг с другом, поэтому каждый воин имел значение. Если вражеское племя решило совершить набег на ваш лагерь, все, мужчины и женщины, брали свои луки и боевые топоры, чтобы защитить свой дом. Но позже, когда Чингисхан объединил степи и начал свою кампанию по захвату мира, его армия выросла, а отдельные роли стали более специализированными. По большому счету, мужчины становились солдатами, а женщины управляли растущей империей Чингисхана. Женщины-воины все еще иногда сражались, но по сути они стали резервом. «Когда битва с монголами накаляется, они вводят дополнительные войска, в основном женщины», — говорит Мэй. Но в целом в последние дни существования империи женщин-воинов стало меньше, говорит Гренландия.

По мере того как армия Чингиса росла, она также становилась все более «составной», говорит Гренландия. Он подкреплял свои силы захваченными врагами, заставляя их выполнять самые опасные задания на войне, например, таскать тараны к городским воротам. Он перенял военную тактику других культур, например, нанял китайских инженеров для строительства требушетов. Но в отличие от монголов, эти другие культуры не позволяли женщинам сражаться. «Культуры, в которые монголы вторглись вокруг себя, которые затем они включили в свою собственную военную машину, в этих культурах доминировали мужчины, и я думаю, именно поэтому мы видим меньше женщин [воинов] на передовой», — говорит Гренландия. Но это не помешало всем женщинам взяться за оружие и отправиться в бой.

Иногда женщины наследовали войска и воинские звания от умерших мужей и отцов. Однако такие случаи редки, говорит Беттин Бирдж, специалист по истории Китая из Университета Южной Калифорнии. «С моей точки зрения, вы видите, что женщины обладают большой политической властью, но не обязательно сами являются воинами по отдельности, за исключением этих отдельных случаев». Однако даже спустя столетия после Чингисхана горстка женщин командовала и сражалась вместе с их войсками. В начале 13 века Алаг Бэх, дочь Чингисхана, унаследовала войска от своего отца и имела «несколько тысяч женщин, служащих ей. Всякий раз, когда они отправляются в поход, они обезглавливают и убивают», — писал китайский летописец Чжао Хун.

В 1280-х годах, когда Хутулун была занята ведением армий в Восточной Азии, Шачжи, которая была этнической китаянкой, но сражалась за Монгольскую империю, помчалась в сражения вместе со своими 10 000 солдат, заработав высший военный и гражданский пост в Монгольской империи. К концу 13 века две другие китаянки, Шецзе и Шигу, даже ополчились друг на друга вместо умерших отца и мужа.

Поскольку число женщин-воинов сократилось после прихода к власти Чингисхана в начале 13 века, Хутулун становится необычным. Она «выставляется как персонаж Жанны д'Арк», — говорит Гренландия. Живя в конце 13 века, Хутулун была на четыре поколения старше своего знаменитого деда-строителя империи Чингисхана. Хотя в исторических источниках упоминаются и другие женщины-воительницы, такие как Шажи и Шеджи, история Хутулун становится самой популярной и опирается на литературные тропы того времени, говорит Бруно Де Никола из Лондонского университета. «Марко Поло пытается произвести впечатление на Европу, поэтому он не пытается рассказать историю реальной Азии», — говорит Де Никола. Он считает, что в истории Хутулун, вероятно, есть «немного фантазии», особенно когда речь идет о ее способности победить любого потенциального мужа в борцовском поединке.

Однако как военный ученый Мэй не сомневается, что Хутулун «был великим борцом» и способным воином. «Тот факт, что она возглавляет воинов в течение многих лет, говорит о том, что у нее были не только отличные лидерские качества, но и эффективное обращение с оружием», — говорит Мэй. Ее история также подтверждается в персидской хронике Рашид ад-Дина, и этот факт убеждает, что Бирге Хутулун была живым, дышащим воином, с которым было бы безрассудно связываться. «Обнаружение ее как у Марко Поло, так и у Рашид ад-Дина, персидского историка, весьма показательно», — говорит Бирге. «Я не думаю, что вы найдете кого-то, кто будет отрицать, что она была настоящим воином.

Как и во всем, что касается монголов, отделить факты от предположений или даже чистых вымыслов — почти невыполнимая задача. Сами монголы оставили после себя лишь один первоисточник. Любой другой источник исходит от посторонних, обычно их врагов. Но ученые все чаще полагают, что монгольские женщины-воительницы были там, мчались по холмистым лугам евразийской степи, вооруженные натянутым луком, и их стрелы были готовы лететь в любого ничего не подозревающего врага.

автор: Сара Дурн

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Atlas Obscura

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