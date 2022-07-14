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134 боксеры Монголии, Китая и Кореи тренируются в аймаке Төв

CentralAsia (MNG) -  В центре спортивной подготовки «Champions camp» в сомоне Батсумбэр аймака Төв боксерские сборные Китая, Республики Корея и Монголии проводят международные тренировки.

Тренировка продлится до 21 июля. Помимо олимпийских, мировых, континентальных и международных спортсменов, к участию в этой международной тренировке были также приглашены молодые спортсмены, у которых есть растущее будущее, чтобы присоединиться к национальной сборной.

В тренировке принимают участие 52 члена сборной Китая, 32 члена сборной Южной Кореи и 50 членов сборной Монголии.

На базе материально-технической базы центра эта международная совместная тренировка организована Монгольской ассоциацией бокса при финансовой поддержке Госкомспорта.

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