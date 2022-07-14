Smart farming запустит в Монголии высокотехнологичное производство свежих овощей

CentralAsia (MNG) - Согласно сообщениям корейских СМИ, южнокорейская компания Smart farming, поддерживаемая частной инвестиционной фирмой IMM Investment, запустит в Монголии высокотехнологичное производство свежих продуктов.

Предприятие будет запущено в свете последних мировых событий, подчеркнувших важность самообеспечения продовольствием.

Сообщается, что PlanTFarm, портфельная компания IMM Investment, подписала соглашение с Premium Group of Mongolia о совместном создании агротехнологической фирмы в Монголии, первой в своем роде в стране, сообщает Pulse news.

Проект совместного предприятия заключается в создании и эксплуатации в этом году крытых вертикальных ферм для выращивания и продажи свежих овощей в Монголии.

PlanTFarm - корейская компания по разработке решений для вертикального земледелия, в которой IMM Investment владеет крупнейшей долей с 2014 года. В 2020 году она была выделена из Farm8, единственной в мире компании с вертикально интегрированной полной цепочкой создания стоимости Smart farming для предоставления комплексных услуг по производству, переработке и распространению салатных овощей, чтобы сосредоточиться на развитии технологий выращивания растений.

PlanTFarm предлагает агротехнические решения для выращивания сельскохозяйственных культур в сложных условиях, контролируя внешние условия, такие как освещение, температура и влажность. Фирма попала в центр внимания благодаря своим успешным плантациям в суровом климате, например на станциях в Антарктике.

Kolmar BNH под руководством Kolmar Korea инвестировала 3 млрд вон (2,3 млн долларов) в PlanTFarm после оценки фирмы в 100 млрд вон в сентябре прошлого года.

Premium Group управляет строительным, горнодобывающим и логистическим бизнесом в Монголии и является местным партнером корейских магазинов BGF Retail's CU в стране.

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