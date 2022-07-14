экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главы МИД Узбекистана и России провели встречу в Москве

CentralAsia (UZ) -  В среду, 12 июля, в Москве прошла встреча и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В ходе встречи рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства, сообщил МИД Узбекистана.

Подчеркнута приверженность сторон к дальнейшей активизации конструктивного взаимовыгодного политического диалога, торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарных обменов.

Стороны обменялись также мнениями по актуальным темам мировой и региональной политики. Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных институтов.

Обсуждены организационные и содержательные аспекты предстоящих мероприятий, в том числе заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в г. Ташкенте 28-29 июля 2022 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • За сутки в Монголии выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19
  • В Казахстане резко выросло число заболевших COVID. За сутки выявили 820 случаев
  • Узбекистанец задержан при ликвидации крупного канала поставок синтетических наркотиков в Казахстан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com