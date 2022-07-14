Главы МИД Узбекистана и России провели встречу в Москве

- Узбекистан, общество
- 9:29, 14 июля 2022
- Просмотров: 265
CentralAsia (UZ) - В среду, 12 июля, в Москве прошла встреча и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В ходе встречи рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства, сообщил МИД Узбекистана.
Подчеркнута приверженность сторон к дальнейшей активизации конструктивного взаимовыгодного политического диалога, торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарных обменов.
Стороны обменялись также мнениями по актуальным темам мировой и региональной политики. Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных институтов.
Обсуждены организационные и содержательные аспекты предстоящих мероприятий, в том числе заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в г. Ташкенте 28-29 июля 2022 года.