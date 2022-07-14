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В Казахстане выявлено более 1,1 тыс. случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  Впервые за долгое время в Казахстане за сутки зарегистрировали более тысячи новых зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 1104 новых случая, передает оперативный штаб.

По регионам:

в Алматы — 350,

в Нур-Султане — 328,

в Шымкенте — 102,

в Алматинской области — 88,

в Карагандинской области — 58,

в Жамбылской области — 40,

в Атырауской области — 18,

в Кызылординской области — 16,

в Костанайской области — 15,

в Акмолинской области — 14,

в Восточно-Казахстанской области — 13,

в Мангистауской области — 12,

в Западно-Казахстанской области — 11,

в Актюбинской области — 10,

в Павлодарской области — 10,

в Северо-Казахстанской области — 10.

в Туркестанской области — 9.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 312 294 случая заражения.

Вчера было 820 заболевших.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщали, что заболеваемость в Казахстане выросла в 2,5 раза, и это только за последнюю неделю.

При анализе заболеваемости установлено, что 93% заболевших с начала года являются непривитыми.

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Коронавирус в Казахстане
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