В Казахстане выявлено более 1,1 тыс. случаев COVID

CentralAsia (KZ) - Впервые за долгое время в Казахстане за сутки зарегистрировали более тысячи новых зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 1104 новых случая, передает оперативный штаб.
По регионам:
в Алматы — 350,
в Нур-Султане — 328,
в Шымкенте — 102,
в Алматинской области — 88,
в Карагандинской области — 58,
в Жамбылской области — 40,
в Атырауской области — 18,
в Кызылординской области — 16,
в Костанайской области — 15,
в Акмолинской области — 14,
в Восточно-Казахстанской области — 13,
в Мангистауской области — 12,
в Западно-Казахстанской области — 11,
в Актюбинской области — 10,
в Павлодарской области — 10,
в Северо-Казахстанской области — 10.
в Туркестанской области — 9.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 312 294 случая заражения.
Вчера было 820 заболевших.
Ранее в министерстве здравоохранения сообщали, что заболеваемость в Казахстане выросла в 2,5 раза, и это только за последнюю неделю.
При анализе заболеваемости установлено, что 93% заболевших с начала года являются непривитыми.