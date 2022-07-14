Джефф Саут: Было приятно видеть, насколько Монголия ориентирована на семью

CentralAsia (MNG) - Монгольский новостной сайт GOGO пригласил Джеффа Саута, эксперта Фулбрайта из США, который пришел, чтобы поделиться знаниями о журналистике данных и поделиться своим опытом с монгольскими журналистами, в качестве гостя серии «Монголия глазами аутсайдеров».

Имя: Джефф Саут

Гражданство: американец

Продолжительность пребывания в Монголии: два месяца (с середины мая до середины июля).

Возраст: 68 лет

Текущее занятие: специалист Фулбрайта, помогающий Центру инноваций и развития журналистики Nest, неправительственной организации в Улан-Баторе.

- Каким было ваше первое впечатление, когда вы приехали в Монголию?

- Насколько обширна и малонаселена страна. Глядя в окно самолета, когда мы приближались к Улан-Батору, я мог видеть столицу, но за ней практически не было и намека на человеческую деятельность на мили и мили.

- Что вам больше всего нравится в Монголии?

- Люди замечательные — такие дружелюбные и услужливые. Было приятно видеть, насколько Монголия ориентирована на семью. Утром и днем ​​я видел, как родители провожали своих детей в школу, а по вечерам мамы и папы катались на велосипеде или играли в мяч со своими детьми.

- На ваш взгляд, что плохого в Монголии /обслуживание, отношение и т.д/ и как это улучшить?

- Не секрет, что в Улан-Баторе транспортный кризис. Я работаю примерно в 8 километрах от того места, где живу, и быстро понял, что идти пешком гораздо быстрее, чем брать такси. Вождение в UB должно быть разочаровывающим для автомобилистов и пассажиров, и это может повлиять на ваше психическое и даже физическое здоровье.

Я не дорожный инженер, поэтому я не знаю, что могло бы решить городскую пробку. Может быть, есть неправительственная организация или университет с отделом городского планирования, которые могли бы предложить решения. Можно ли сделать некоторые улицы односторонними, чтобы весь транспорт двигался в одном направлении? Возможно, это ускорило бы дело.

- Какие услуги и культуры в вашей стране вы хотите внедрить здесь?

- Вообще-то я хочу внедрить некоторые монгольские практики в США. Например, когда вы садитесь здесь в ресторане, вам дают теплую салфетку, чтобы вытереть руки. И часто у каждого стола есть кнопка вызова, чтобы вы могли вызвать официантов, если вам что-то нужно. Вот бы американские рестораны были такими продуманными!

- Какая ваша любимая монгольская еда?

- Монгольский шашлык – особенно баранина. Еще мне очень нравится хуушуур.

- Что хорошего и плохого произошло с вами, пока вы были в Монголии?

- Что хорошего: так много культурных и развлекательных мероприятий. Я посещал музеи и буддийские храмы, ходил в горы на окраине города и видел театрализованную постановку «Последний хан империи хунну». Перед отъездом из Монголии мы с женой планируем слетать в Өлгий; отправиться в походы и кемпинги в национальном парке «Алтай Таван Богд»; прокатиться на лошадях до ледника Потаниина; и остаться с семьей охотника на орлов. После этой поездки мы планируем вернуться в Улан-Батор, чтобы увидеть начало фестиваля Наадам и, возможно, музыкального фестиваля Playtime.

Плохо: Трафик, даже в качестве пешехода. Иногда мне казалось, что я беру свою жизнь в свои руки только для того, чтобы перейти улицу. Мне еще многое предстоит узнать о том, как переходить улицу в неположенном месте в Улан-Баторе. Я уверен, что вернусь в Монголию для еще одного урока в будущем!

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения