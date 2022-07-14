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В офисе Зеленского назвали условие перехода украинской армии в контрнаступление
Алексей Арестович
Алексей Арестович

CentralAsia (CA) -  Контрнаступление украинских войск может начаться только после того, как они получат преимущества в боевой бронетехнике и системах противовоздушной обороны, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live».

По словам Арестовича, пока Украине не хватает указанной военной техники и вооружений, войска не могут перейти к контрнаступлению, но вопрос их включения в поставки Киеву будет обсуждаться в ближайшее время.

«Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — сказал он.

Противостоять российской артиллерии украинские военные научились, заявил Арестович, и когда они будут иметь достаточно бронетехники, то «замкнется контур» и войска будут готовы наступать.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский приказал разработать план контрнаступления на южные территории Украины. 12 июля в военной разведке Украины сообщили о подготовке к контрнаступлению. В связи с этим вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области покинуть регион.

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