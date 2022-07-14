Россия поможет развитию национальной ядерной инфраструктуры Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Российские атомщики окажут помощь в развитии национальной ядерной инфраструктуры Узбекистана. Как сообщила 13 июля пресс-служба Технической академии Росатома, соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Агентство по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Республики Узбекистан (агентство "Узатом"), АО "Концерн Росэнергоатом" и АНО дополнительного профессионального образования "Техническая академия Росатома".

Сотрудничество нацелено на развитие национальной ядерной инфраструктуры Узбекистана, а также повышение информированности широкой общественности о ядерных технологиях и их применении. «Соглашение ориентировано на реализацию сотрудничества по нескольким направлениям, среди которых особое внимание будет уделено обучающей программе для преподавателей Узбекистана», - отмечается в сообщении.

Кроме того, для них будут организованы технические туры на российские атомные электростанции, а также стажировки в учебно-тренировочных центрах АЭС в России, в том числе посещение полномасштабных тренажеров и лабораторий. Меморандумом предусмотрено также участие специалистов из Узбекистана в совместной деятельности Технической академии Росатома и МАГАТЭ. В частности, одно из ближайших совместных мероприятий - участие специалистов Узбекистана в школе МАГАТЭ по исследовательским реакторам, которая пройдет в Санкт-Петербурге в августе.

Межправительственное соглашение о строительстве АЭС по российскому проекту было подписано 7 сентября 2018 года главами правительств России и Узбекистана. В соответствии с соглашением планируется возвести станцию из двух энергоблоков поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 31 мая 2019 года стало известно, что приоритетной площадкой размещения АЭС определена местность в Джизакской области вблизи озера Тузкан, воду из которого предполагается использовать для охлаждения реакторов.