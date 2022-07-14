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В Турции растет число зараженных коронавирусом. За неделю выявлено более 117 тыс. случаев
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  В Турции число зараженных коронавирусом растет, передает оперативный штаб.

13 июля Минздрав опубликовал статистику новых случаев заражения коронавирусом. По их данным с 4 по 10 июля по всей стране зарегистрировано 117 тыс. 95 новых случаев COVID-19 и 31 летальный исход.

А в период с 27 июня по 3 июля было выявлено 57 тыс. 113 заражений и 25 летальных исходов.

Число заболевших с 11 марта 2020 года, когда в Турции был выявлен первый случай заражения COVID-19, достигло до 15 млн 297 тыс. 539, а число погибших составило 99 тыс. 88 человек.

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