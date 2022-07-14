Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю дипмисии Донецка в России Ольге Макеевой

CentralAsia (CA) - Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик от Украины, сообщили «Интерфаксу» в посольстве КНДР в России.

Как отметили в дипмиссии, посол Северной Кореи сообщил о решении Пхеньяна на встрече с послом ДНР в России. Также в скором времени «ожидается встреча с послом ЛНР», добавили в ней.

Помимо этого, ноту о признании ДНР и ЛНР также вручили послу России в Пхеньяне. «Нота передана от имени министра иностранных дел», — уточнили в посольстве.

О том, что КНДР признала ДНР, ранее сообщил глава республики Денис Пушилин. Он поблагодарил Северную Корею «за такую весомую поддержку жителей Донбасса», отметив, что такое решение послужит «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики».

Как сообщили в МИД ДНР, документ о решении признать независимость республики послу ДНР Ольге Макеевой вручил посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль. В нем добавили, что стороны также договорились «о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений».

Ранее независимость республик Донбасса, помимо России, признали частично признанные Абхазия (в феврале 2022-го), Южная Осетия (в 2014-м), а также Сирия (в июне 2022-го).