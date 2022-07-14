Украина разорвала дипотношения с КНДР после того, как она признала ЛНР и ДНР

CentralAsia (CA) - МИД Украины сообщил о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Вчера, 13 июля, страна признала независимость ДНР и ЛНР от Украины. В Киеве расценили решение Пхеньяна как «попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение конституции Украины, устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права».

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую независимость временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», — сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В заявлении также говорится, что признание КНДР независимости ДНР и ЛНР «является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины». Глава министерства Дмитрий Кулеба заявил, что у России «больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР».

О том, что Северная Корея признала ДНР, 14 июля заявил глава республики Денис Пушилин, затем эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в посольство КНДР в России, добавив, что также признание получила ЛНР.

Ранее независимость республик Донбасса, помимо России, признали частично признанные Абхазия (в феврале 2022-го), Южная Осетия (в 2014-м), а также Сирия (в июне 2022-го). С последней Украина после ее решения относительно ДНР и ЛНР тоже разорвала дипломатические отношения.