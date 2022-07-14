В Ташкенте пройдут совещания министров промышленности государств-членов ШОС и СНГ

CentralAsia (UZ) - 15 июля текущего года в Ташкенте под председательством Республики Узбекистан пройдут совещание министров промышленности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VIII заседание Совета по промышленной политике государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

На мероприятиях примут участие министры промышленности Индии, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, заместители профильных министров Казахстана, России, Китая, Беларуси, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Илхомжон Нематов, а также представители бизнес сообщества России и Казахстана.

Участники совещаний обсудят вопросы по дальнейшей активизации и наращиванию взаимодействия в рамках указанных многосторонних организаций в интересах индустриального развития, обеспечения устойчивого роста объемов промышленного производства на базе кооперации, реализации совместных инвестиционных проектов, внедрения новых технологий, привлечения материальных и финансовых ресурсов, повышения производительности труда и диверсификации промышленной продукции.

Ожидается утверждение ряда важных документов, направленных на развитие отраслей промышленности стран ШОС и СНГ.

Министры государств-членов Шанхайской организации одобрят проект Программа стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами стран ШОС, который будет впоследствии вынесен на утверждение в ходе Самаркандского саммита Организации.

Аналогичный документ ожидается утвердить и в ходе совещания министров промышленности государств-участников СНГ.