Глава ВОЗ призывает вернуть масочный режим
- Азия и мир, общество
- 10:45, 14 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призывает правительства стран обратить внимание на рост числа заболевших коронавирусом и вернуть некоторые карантинные меры. Среди них масочный режим, регулярное проветривание помещений и тестирование на ковид, передает Sky News.
Гебреисус сообщил, что растёт количество заражений подвидами «омикрона» по всему миру, также увеличилась смертность от ковида.
Согласно последним данным Института Джонса Хопкинса, в мире заразились коронавирусом 558 366 369 человек, умерли от его последствий 6 357 293.
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