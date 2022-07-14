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Глава ВОЗ призывает вернуть масочный режим

CentralAsia (CA) -  Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призывает правительства стран обратить внимание на рост числа заболевших коронавирусом и вернуть некоторые карантинные меры. Среди них масочный режим, регулярное проветривание помещений и тестирование на ковид, передает Sky News.

Гебреисус сообщил, что растёт количество заражений подвидами «омикрона» по всему миру, также увеличилась смертность от ковида.

Согласно последним данным Института Джонса Хопкинса, в мире заразились коронавирусом 558 366 369 человек, умерли от его последствий 6 357 293.

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