Джо Байден: От имени американского народа я хотел бы пожелать счастья и радости монголам, живущим во всех уголках мира

CentralAsia (MNG) - По случаю Национального праздника, посвященного 2230-й и 2231-й годовщине создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщине образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщине восстановления национальной свободы и Независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции и 30-й и 31-й годовщинам Демократической революции от имени американского народа хочу пожелать счастья и радости монголам, проживающим во всех уголках мира США Джо Байден начал свои поздравления президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

От имени Соединенных Штатов Америки я хотел бы поздравить вас и народ Монголии с Днем независимости 11 июля и пожелать вам всего наилучшего.

За 35 лет дипломатических отношений отношения между нашими двумя странами росли. Вместе с тесной дружбой между нашими двумя народами наша общая приверженность демократическим ценностям, правам человека и верховенству закона сблизит нас в ближайшие годы.

Соединенные Штаты Америки гордятся тем, что являются стратегическим партнером и «третьим соседом» Монголии.

От имени американского народа Джилл и я желаем монголам всего мира счастья и радости по случаю Национального праздника, — Джо Байден.

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