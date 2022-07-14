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14 бодибилдеров Монголии отправились на Мальдивы для участия в чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) -  Сборная Монголии по бодибилдингу и телосложению отправилась на Мальдивы для участия в 54-м чемпионате Азии, который пройдет на Мальдивах.

В соревнованиях примут участие 14 спортсменов из нашей страны и международные судьи.

Чемпионат Азии по бодибилдингу и телосложению состоится на Мальдивах 15-21 июля 2022г.

В этом чемпионате примут участие более 500 спортсменов и официальных лиц из 25 стран. Это также первый чемпионат Азии по бодибилдингу и телосложению, который проводится в стране и организован Азиатской федерацией бодибилдинга, которая также является членом Олимпийского совета Азии.

«Мы рады стать цифровым партнером 54-го чемпионата Азии по бодибилдингу и телосложению. Для нас действительно большое достижение — провести одно из самых конкурентоспособных международных мероприятий по бодибилдингу на Мальдивах», — заявил Мохамед Миршан Хассан, старший менеджер по бренду и маркетинговым коммуникациям в Dhiraagu.

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