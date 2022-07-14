В Казахстане задержали брата премьер-министра времен правления Назарбаева

Нурлан Масимов (справа)

CentralAsia (KZ) - В Казахстане при попытке пересечь границу с Россией по поддельным документам задержали бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, сообщает КНБ Казахстана.

Как сообщает Orda.kz., задержанный — двоюродный брат бывшего премьера и экс-главы комитета по национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, который проходит по делу о госизмене из-за беспорядков в январе 2022 года.

«В результате оперативно-разыскных мер 13 июля текущего года антикоррупционной службой совместно с пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович», — говорится в сообщении антикоррупционного агентства Казахстана.

Нурлана Масимова объявили в розыск по делу о коррупции в апреле. Orda со ссылкой на источники писала, что его подозревают в получении взяток на общую сумму 148 млн тенге ($309 577). Пост главы полиции Павлодарской области он занимал с ноября 2019 года и покинул его по собственному желанию в январе 2022 года.

Брат задержанного — Карим Масимов — дважды занимал пост премьер-министра при экс-президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве. Кроме того, он руководил администрацией Назарбаева в 2012–2014 годах. С 2016 года был председателем комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев снял с должности Масимова в январе 2022 года, на фоне беспорядков.

Позже Масимова задержали по делу о государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти, превышении должностных полномочий и коррупции, передавало издание Tengrinews. КНБ отказалось раскрывать детали расследования, пообещав «ясность» по делу Масимова к осени.

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