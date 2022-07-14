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В Казахстане более 40 фирм и 550 объектов имущества вернут государству при демонополизации
Алихан Смаилов
Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) -  Более 40 фирм и 550 объектов имущества вернут государству при процессе демоноплизации в Казахстане, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передает КазТАГ.

«В рамках работы комиссии по демонополизации экономики на сегодня возвращаются в республиканскую собственность права владения на более чем 40 компаний и 550 объектов имущества», - сказал Смаилов в четверг на расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Ранее, 4 марта началась новая страница в экономическом развитии Казахстана — заработала комиссия по демонополизации экономики. На сегодняшний день в собственность государства вернули полностью или частично ряд крупных компаний.

Кроме того, как сообщил глава правительства, в комплексный план приватизации до 2025 года включена 721 организация. На сегодня исполнение этого Плана составляет 40%.

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