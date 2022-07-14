Токаев: инфляция в Казахстане достигла рекордных 14,5%, превысив уровень 2015 года

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что инфляция в Казахстане достигла рекордных 14,5%, превысив уровень 2015 года, передает Tengrinews.kz.

«Несмотря на непростые геополитические вызовы, страна динамично развивается. Мы видим это по итогам полугодия. Экономика выросла на 3,4%, а реальный сектор вырос на 4,1%. В частности, значительный прогресс был достигнут в области обрабатывающей промышленности.

Однако инфляция не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5%, превысив уровень 2015 года», - сказал Токаев.

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов отметил, что темпы роста инфляции не замедлятся, как минимум до 2023 года.

Ранее Нацбанк прогнозировал инфляцию в 13-15% до конца 2022 года.

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