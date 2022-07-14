Самый юный экскурсовод Монголии, 9-летняя Г. Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - В Тэрэлже живет девятилетняя Г. Оюну-Эрдэнэ, которая в три года научилась ездить верхом, а в шесть лет стала проводником туристов.

«Я работаю гидом с шести лет. Я работаю гидом из интереса и получаю деньги. За трехчасовую экскурсию я еду по горам и приземляюсь на скалу Черепаху в туре «Монголжин». Корейцы и иностранцы всегда дают доллары и монгольские тугрики. Когда я провожу туристов, всегда скажу им не должны слезать с лошадей в одиночку, есть риск упасть. И объясняю, что есть вероятность падения. Я живу с родителями, старшей сестрой и двумя старшими братьями. Я хочу участвовать конных скачках через год. Делайте, что хотите, друзья мои, — сказала она журналисту сайта ӨРӨГ.

Горхи-Тэрэлж (монг. Горхи Тэрэлж, дословно Ручей рододендронов) — национальный парк Монголии, в 80 километрах к северо-востоку от Улан-Батора.

Национальный парк Горхи-Тэрэлж примечателен большим видовым разнообразием флоры и фауны, в том числе и редких для Монголии видов. Одних только птиц обитает здесь около 250 видов.

Г. Оюун-Эрдэнэ

Одной из достопримечательностей парка является большое количество скал-останцов, обветренных до причудливых форм. Одна из самых известных таких скал носит название «Черепаховый камень» (монг. Мэлхий хад). Из других достопримечательностей: ледниковое озеро Хагийн-Хар глубиной до 20 метров.

Постоянное население сконцентрировано в посёлке Тэрэлж (формально являющемуся микрорайоном Улан-Батора), где проживает (на 1 января 2010 г.) 1301 житель (530 семей).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения