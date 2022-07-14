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В Узбекистане за сутки выявлен 71 инфицированный COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 14 июля общее количество заболевших COVID-19 в Узбекистане с начала пандемии достигло 241 953. В течение прошедших суток зафиксирован 71 новый случай, сообщает Минздрав республики.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (17), Хорезмской (7) и Самаркандской (6) областях.

За день выздоровели 92 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238 891).

На лечении находятся 1433 больных COVID-19.

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