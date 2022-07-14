«То, что происходит в магазинах - это позор»: Токаев объявил выговоры двум министрам за дефицит сахара

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отчитал членов правительства за дефицит сахара. Он объявил выговор главе Минторговли Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву, передает Vlast.kz.

На расширенном заседании правительства Токаев сказал, что из ранее введенных 7 сахарных заводов сегодня действует только 4. В Алматинской и Жамбылской областях предприятия загружены лишь на треть — 31%.

«Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в 6 раз к 2026 году, с 7 до 43%. Однако за последние 4 года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговор министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву», - сказал глава Казахстана.

Президент отметил, что в Казахстане наблюдается замедление темпов роста сельхозпроизводства, и отчеты правительства не бьются с реальной картиной, сложившейся в стране.

Президент поручил правительству в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли.

«Цель - значительное сокращение импортозависимости. Постепенный переход к самообеспчению, интерес со стороны внутренних иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок», - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что нужны правильные подходы, так как это принципиальный вопрос, имеющий в том, числе внутриполитическое значение.

«Мы сегодня видим, что происходит в магазинах - позор», - заключил Токаев.

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