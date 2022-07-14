Премьер-министр Узбекистана встретился с первой группой паломников из Малайзии в Самарканде

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Узбекистана встретился с группой первых паломников из Малайзии недалеко от Мавзолея Самарканда.

Малайзийские туристы поблагодарили Абдуллу Арипова за возможность посетить древний Самарканд.

Группа туристов из Андижана сфотографировалась с премьер-министром.

До конца сезона посетители из стран Юго-Восточной Азии будут посещать Узбекистан каждые 10 дней чартерными рейсами Malaysia Airlines.

Зиёрат-туризм, также известный как паломнический или религиозный туризм – это путешествия по местам, значимым для мусульманской культуры. Например, по мемориальным комплексам и святыням. В рамках таких туров для паломников организаторы зиёрат-путешествий создают особую комфортную среду, размещая их в отелях по стандартам халяль, а также предоставляя халяльное питание.

В Узбекистане 3,5 тысячи туристических объектов имеют непосредственное отношение к исламу. В основном они находятся в Бухаре, Самарканде и Ташкенте.