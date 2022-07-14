экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Премьер-министр Узбекистана встретился с первой группой паломников из Малайзии в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  Премьер-министр Узбекистана встретился с группой первых паломников из Малайзии недалеко от Мавзолея Самарканда.

Малайзийские туристы поблагодарили Абдуллу Арипова за возможность посетить древний Самарканд.

Группа туристов из Андижана сфотографировалась с премьер-министром.

До конца сезона посетители из стран Юго-Восточной Азии будут посещать Узбекистан каждые 10 дней чартерными рейсами Malaysia Airlines.

Зиёрат-туризм, также известный как паломнический или религиозный туризм – это путешествия по местам, значимым для мусульманской культуры. Например, по мемориальным комплексам и святыням. В рамках таких туров для паломников организаторы зиёрат-путешествий создают особую комфортную среду, размещая их в отелях по стандартам халяль, а также предоставляя халяльное питание.

В Узбекистане 3,5 тысячи туристических объектов имеют непосредственное отношение к исламу. В основном они находятся в Бухаре, Самарканде и Ташкенте.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Оргнабор трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию сократился в шесть раз
  • Премьер-министр Узбекистана встретился с первой группой паломников из Малайзии в Самарканде
  • Частная компания подарила победителю монгольской борьбы Наадама New Nissan PATROL Y62


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com