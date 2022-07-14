Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика, - РБК

// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (CA) - С 7 мая, даты первого заявления о регистрации пациента с диагнозом оспа обезьян в неэндемичном районе (где заболевание нехарактерно, эндемичным регионом считается Африка), заболевание было выявлено у более чем 10,6 тыс. заболевших в 65 странах. Что известно об оспе обезьян — в инфографике РБК.

Минздрав РФ в начале июля подготовил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян:

Инфекция в латентной фазе выявляется ПЦР-тестом.

Противовирусные препараты для лечения оспы обезьян в России не зарегистрированы.

Для симптоматического лечения рекомендованы жаропонижающие, обрабатывать сыпь можно антисептическим порошком генцианвиолетом в сочетании с противогрибковым нистатином или фукорцином.

Для лечения детей использовать водные растворы генцианвиолета.

При воспалении глаз следует отказаться от применения стероидных мазей или капель.

Для вакцинации в России есть три препарата: вакцина оспенная живая, «ОспаВир» и пероральная вакцина «ТЭОвак». Прививка «осуществляется в соответствии с показаниями к применению вакцин».

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предупреждению распространения оспы обезьян. В частности, ведомство предписало гражданам, которые контактировали с больными или теми, у кого подозревают инфекцию, изолироваться на 21 день для наблюдения.