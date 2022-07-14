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Токаев высказался о всплеске COVID в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации с резким ростом числа зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Глава государства привел данные ВОЗ, согласно которым число зараженных коронавирусом в мире растет.

«Ситуация осложнилась и в нашей стране. Алматы может вновь войти в «красную» зону. Основная причина - несоблюдение жителями и врачами мер безопасности. Необходимо усилить работу МВК. Также стоит активизировать кампанию по ревакцинации. В этой работе не должно быть преувеличений», - заявил президент в ходе расширенного заседания правительства.

Необходимо также учитывать интересы малого и среднего бизнеса, напомнил Токаев.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1104 новых случая COVID-19.

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Коронавирус в Казахстане
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