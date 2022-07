ISW: Российские войска провели наземные атаки в районах Славянска, Бахмута и Харькова (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 13 на 14 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска провели неудачные наземные атаки к северу от Славянска, в районе Бахмута, а также в севере от Харькова.

Выводы института:

Кремль, вероятно, приказал российским регионам сформировать добровольческие батальоны для развертывания в Украине.

Российские силы продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по Северску и западнее Донецка.

Российские силы продолжают наносить удары по украинским железнодорожным путям на востоке.

Российская армия отдает приоритет оборонительным операциям на Южной оси, поскольку украинские силы продолжают наносить удары по складам боеприпасов.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.