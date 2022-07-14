Токаев поручил создать условия для релокации западных компаний из России

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Токаев отметил, что сейчас наблюдается глобальная борьба за инвестиционный капитал, в частности каждая вторая из почти 1,4 тыс. зарубежных компаний приостановила деятельность или ушла с российского рынка.
«Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — подчеркнул глава государства.
Токаев напомнил, что поручал также подготовить ряд инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, однако пока «мало чем можно похвастаться» и новых проектов нет.
С конца февраля о приостановке или ограничении деятельности в России объявили ряд зарубежных компаний.