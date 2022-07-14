В госшколах Узбекистана ношение школьной формы станет обязательным

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 2022/2023 учебного года в государственных общеобразовательных учреждениях ношение школьной формы станет обязательным. Об этом сообщил Минюст республики, уточнив о том, как можно будет приобрести школьную форму.

По данным министерства, с 10 августа 2022 года в каждом районе и городе будут созданы торговые точки разработчиков школьной формы. Школы должны разместить в общедоступных местах объявление о том, где и в каком порядке можно приобрести форму. Кроме того, школьную администрацию обязали провести разъяснительную работу среди родителей.

Отмечается, что детям из малообеспеченных семей помогут приобрести школьную форму. Средства для этой цели будут выделены из местного бюджета и фондов «Железной тетради», «Женской тетради» и «Молодежной тетради».

«Железная тетрадь», «Женская тетрадь» и «Молодежная тетради» - это база данных для выявления, решения и отслеживания проблем (безработных) граждан, которые нуждаются в социальной, экономической, правовой, психологической поддержке, знаниях или профессиональной подготовке.