В Нур-Султане подросток спас ребенка от выпадения из окна 7 этажа. Видео

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане подросток спас ребенка от выпадения из окна 7 этажа, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел вечером 13 июля в жилом комплексе «Шеркала». О случившемся очевидцы рассказали в соцсетях.

«Из окна чуть не выпал ребенок, ему примерно два годика. Целый час мы не могли попасть в квартиру. Вызвали наряд (полиции). Парень из многодетной семьи пошел спасать ребенка. Ему 17 лет, он сам чуть не выпал и был на волоске от смерти. Он большой молодец и настоящий мужчина. Прошу, пусть этот случай будет уроком для всех. Родители, берегите своих детей. Ставьте решетки на окна», - говорится в описании к публикации.

На опубликованных кадрах видно, как парень перелазит из окна одной квартиры в окно соседней. Он снимает москитную сетку и влезает в окно. За происходящим с волнением наблюдает толпа очевидцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от zhaloby_astana (@zhaloby__astana)

После случившегося соседи выяснили, что 17-летний подросток сам является членом многодетной семьи. Свой поступок он объяснил тем, что надеется, что его будущим детям тоже помогут при необходимости.

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