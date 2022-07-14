Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС

CentralAsia (CA) - Власти Египта, Турции и Саудовской Аравии выразили желание вступить в БРИКС. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на президента Международного форума БРИКС Пурниму Ананд.

По ее словам, эти страны уже находятся в процессе вступления в эту коалицию.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — рассказала Ананд.

Вступление этих стран, а также Аргентины и Ирана, которые подали заявки в конце июня, может произойти на следующем саммите БРИКС в 2023 году в ЮАР. Глава МИД Китая говорил, что желание вступить в БРИКС также изъявляла Индонезия. Президент форума считает, что БРИКС «сможет работать для создания нового мирового порядка». По ее словам, сейчас наблюдается реальное проявление силы этого объединения.

БРИКС — экономическая коалиция, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация была образована в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума. В формат БРИКС- плюс также входят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.