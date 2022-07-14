В Казахстане запретили к показу мультфильм «Базз Лайтер» из-за сцены поцелуя женских персонажей

CentralAsia (KZ) - В Казахстане отменили прокат мультфильма «Базз Лайтер» из-за сцены секундного поцелуя женских персонажей. Об этом сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев в своем инстаграме.

Абаев написал, что решение было принято из-за многочисленных обращений граждан.

Новый мультфильм от компании «Disney», который является развитием популярной серии «История игрушек», должен был выйти на экраны страны 14 июля. Однако против его показа выступило Духовное управление мусульман Казахстана. Официальный представитель ДУМК Агабек Конарбайулы сказал, что «Казахстан является мусульманской страной» и необходимо отгородить детей от «вредных пристрастий».

В июне казахстанцы создали онлайн-петицию против показа мультфильма «Базз Лайтер», ее подписали более 37 тысяч человек. Авторы петиции утверждают, что для Казахстана «неправильно показывать этот мультфильм, поскольку религия строго запрещает все вывески, связанные с ЛГБТ-сферой».

Также этот мультфильм запретили к показу в 14 странах из-за «пропаганды однополых отношений». Согласно трейлеру, в анимационном фильме показана сцена секундного поцелуя между женскими персонажами.

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