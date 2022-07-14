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Президент Туркменистана прибыл в Ташкент (фото, видео)

CentralAsia (TM) -  По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 14-июля в Ташкент с государственным визитом прибыл глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В международном аэропорту Ташкента Бердымухамедова встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов и хоким города Ташкента Жахонгир Артыкходжаев.

После встречи кортеж с туркменской делегацией направился в парк «Янги Узбекистон», где президент Туркменистана возложил цветы к монументу Независимости.

Сердар Бердымухамедов был подробно ознакомлен с концепцией архитектурных решений и особенностями скульптурной композиции комплекса.

Посещение этого ансамбля стало традиционным пунктом программы пребывания высоких гостей в Узбекистане.

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