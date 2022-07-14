В Узбекистане начнут производство платины

CentralAsia (UZ) - Узбекское АО «Алмалыкский ГМК» (АГМК) планирует выпускать платину из добываемого сырья, предприятие получило авторские права на технологию ее производства, сообщает компания.

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат производит ряд редких и драгоценных металлов, такие, как медь, золото, серебро, палладий, рений. Теперь же в этот ряд вошла и платина», — отмечается в сообщении.

АГМК имеет патенты на технологии получения семи видов продукции. В перспективе компания намерена расширить номенклатуру производства других редких и драгоценных металлов, разработать новые методы их извлечения.

Сырьевой базой АГМК являются месторождения медно-порфировых руд Кальмакыр и Сары-Чеку (Ташкентская область), месторождение свинцово-цинково-баритовых руд Уч-Кулач (Джизакская область), а также месторождение полиметаллических руд Хандиза в Кашкадарьинской области на юге страны.

На АГМК ежегодно добывается свыше 31 млн кубометров горной массы, из которой извлекают 15 химических элементов. Комбинат выпускает рафинированную медь, цинк, свинцовый концентрат и др. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.