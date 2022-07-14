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Мигранты из Туркменистана живут в аэропорту Стамбула, - СМИ

CentralAsia (TM) -  В аэропорту Стамбула неделями живут мигранты из Туркменистана, которые не могут вернуться на родину. Репортаж об этих людях 13 июля опубликовал на своем YouTube-канале блогер Фархад Дурдыев.

Некоторые мигранты находятся в аэропорту уже месяц. Они надеются на скорое возобновление регулярных рейсов между Турцией и Туркменистаном. Однако касса авиакомпании «Туркменистан» пока закрыта. На Курбан-байрам активисты привезли в аэропорт казан плова и угостили застрявших туркменов, передает turkmen.news.

Регулярное авиасообщение Туркменистана с другими странами было прекращено в связи с пандемией коронавируса весной 2020 года. Вывозных рейсов осуществляется так мало, что даже сейчас, два года спустя, многие граждане страны все еще не смогли вернуться на родину. Летом 2022 года возобновились регулярные рейсы в Россию и ОАЭ. Мигранты надеются, что скоро появятся и рейсы в Турцию, но пока эти надежды не оправдываются.

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