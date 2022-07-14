Токаев поручил создать условия для релокации ушедших из России зарубежных компаний

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в республику ушедших из России зарубежных компаний.

Это позволит республике нарастить производство товаров средних и верхних пределов. Об этом глава государства сообщил 14 июля на заседании правительства.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 тыс. 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — сказал Токаев.

Президент также напомнил правительству о своем поручении подготовить перечень инвестпроектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.

Иностранные компании массово прекращают или приостанавливают работу на российском рынке после в связи ситуацией в Украине. По оценкам зарубежных экспертов, из России ушло более 200 крупных компаний.

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