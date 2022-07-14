В Ташкенте представители Центральной Азии обсудили вопросы сотрудничества в защите продовольственных систем

CentralAsia (UZ) - 13–14 июля правительство Узбекистана и Всемирный банк организовали встречу высокого уровня с участием представителей пяти государств Центральной Азии.

Участники мероприятия представляли министерства и ведомства, ответственные за здоровье человека, здоровье животных, окружающую среду и сельское хозяйство. Обсуждались вопросы укрепления регионального сотрудничества в области защиты продовольственных систем, предотвращения будущих пандемий, вспышек болезней животных и человека, а также устойчивости к противомикробным препаратам.

Более 50 участников из стран Центральной Азии и международных организаций обсудили основные направления деятельности в рамках будущей Рамочной программы действий для Центральной Азии по внедрению подхода «Единое здоровье». Среди них руководители заинтересованных министерств, государственных комитетов и служб Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В компетенцию данных лиц входят вопросы сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического контроля, ветеринарии, развития животноводства и охраны окружающей среды.

По оценкам Всемирной организации по охране здоровья животных, около 75% всех возникающих у человека инфекционных заболеваний имеют животное происхождение. Например, атипичная пневмония, лихорадка Эбола, свиной и птичий грипп, бруцеллез и бешенство. Их называют «зоонозами». Из пяти новых болезней человека, возникающих каждый год, по крайней мере три имеют животное происхождение.

Целью встречи высокого уровня в Ташкенте было обсуждение мер практического применения подхода «Единое здоровье» в странах Центральной Азии. Мероприятие проводилось при содействии Всемирного банка и в тесном сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Эти организации содействуют региональному и межотраслевому сотрудничеству для внедрения подхода «Единое здоровье» в регулирование вопросов здоровья человека, животных и окружающей среды в Центральной Азии.

Участники встречи проанализировали существующие риски для здоровья животных и человека в Центральной Азии, в том числе национальный опыт в борьбе с зоонозами и устойчивостью к противомикробным препаратам, а также в обеспечении безопасности пищевых продуктов. Были рассмотрены существующие барьеры и возможности для создания региональных механизмов сотрудничества в области подготовки к будущим вспышкам болезней животных и человека, а также трансграничного перемещения животных и продуктов их переработки.

Участники встречи обсудили вопросы подготовки Рамочной программы действий для Центральной Азии по внедрению подхода «Единое здоровье» и создания рабочих групп, необходимых для реализации данного процесса. Этот документ может включать в себя план действий для стран региона по внедрению подхода «Единое здоровье» в соответствующих секторах, а также перечень необходимых для этого инвестиций на национальном и региональном уровнях.

Подготовка Рамочной программы действий может продлиться до сентября 2023 г. и включать в себя встречи на высоком уровне, тематические семинары для сотрудников заинтересованных министерств и ведомств, а также аналитическую работу в соответствующих сферах. Официальный старт процессу подготовки документа может быть дан в рамках министерской встречи высокого уровня, которую предлагается провести в октябре 2022 г.