Журнал Time назвал Узбекистан одним из лучших мест для посещения

CentralAsia (UZ) - Узбекистан вошел в журнал «Time», как одно из лучших мест для посещения.

Американский журнал «Time» представил список «Величайших мест мира» за 2022 год (The World's Greatest Places). Всего было выбрано 50 мест, которые, по мнению издания, достойны внимания, в том числе и Узбекистан.

В материале представлены места, которые откроют путешественникам новые и захватывающие впечатления.

«Time» сообщает, что этой осенью в Самарканде открывается комплекс «Шелковый путь» на 640 га. Здесь будет расположен 22-этажный Samarkand Regency Amir Temur, входящий в список ведущих отелей мира, а также семь других гостиниц.

Корреспонденты издания отметили, что за счет появления высокоскоростных поездов в 2011 году значительно проще посетить объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане.

Отмечен в материале и новый терминал аэропорта в Самарканде, открывшийся в этом году и напоминающий открытую книгу.

В список были включены также Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты), Галапагосские острова, Сеул (Южная Корея), Доха (Катар), Валенсия (Испания), Бали (Индонезия), Майами (США), Калабрия, Стамбул (Турция) и Салоники (Греция).