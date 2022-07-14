В ЕС готовятся представить седьмой пакет санкций против России в течение недели, - СМИ

CentralAsia (CA) - В Евросоюзе готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели, сообщает Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что подготовка постпредов стран ЕС к новому пакету санкций возобновится 14 и 15 июля. Меры, вероятно, будут одобрены государствами-членами ЕС к середине следующей недели, сообщает изданию европейские дипломаты.

Страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из Росси. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не попадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.