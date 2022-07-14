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В Ташкенте состоялась церемония встречи президентов Узбекистана и Туркменистана (фото)

CentralAsia (TM) -  14 июля Шавкат Мирзиёев встретил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в резиденции «Куксарай», где состоялась торжественная церемония официальной встречи высокого гостя, сообщает пресс-служба главы государства.

Президенты поднялись на специальный подиум. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Туркменистана.

Командир подразделения Почетного караула отдал рапорт, после чего главы двух государств обошли строй, поприветствовали узбекских военнослужащих и отдали честь государственному флагу Узбекистана.

Церемония завершилась прохождением торжественным маршем Почётного караула.

После совместного фотографирования главы государств перешли в зал для проведения переговоров в узком формате.

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