В Ташкенте состоялась церемония встречи президентов Узбекистана и Туркменистана (фото)
- Туркменистан, политика
- 18:04, 14 июля 2022
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CentralAsia (TM) - 14 июля Шавкат Мирзиёев встретил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в резиденции «Куксарай», где состоялась торжественная церемония официальной встречи высокого гостя, сообщает пресс-служба главы государства.
Президенты поднялись на специальный подиум. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Туркменистана.
Командир подразделения Почетного караула отдал рапорт, после чего главы двух государств обошли строй, поприветствовали узбекских военнослужащих и отдали честь государственному флагу Узбекистана.
Церемония завершилась прохождением торжественным маршем Почётного караула.
После совместного фотографирования главы государств перешли в зал для проведения переговоров в узком формате.
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