Лидеры Узбекистана и Туркменистана провели встречу в узком формате

CentralAsia (UZ) - Президенты Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов 14 июля провели в резиденции «Куксарой» встречу в узком формате.

Глава государства вновь поздравил президента Туркменистана с убедительной победой на президентских выборах в марте этого года.

Президент Узбекистана также отметил неоценимый вклад председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в достижение высочайшего уровня узбекско-туркменских отношений и укрепление добрососедства в регионе Центральной Азии.

В ходе встречи главы государств обсудили перспективы узбекско-туркменского сотрудничества, уделив особое внимание развитию торгово-экономических связей, увеличению взаимной торговли, реализации проектов промышленной кооперации, использованию транспортно-транзитных возможностей.

Стороны отметили потенциал в налаживании межрегионального сотрудничества.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Подчеркнута важность укрепления сложившейся в Центральной Азии атмосферы доверия, добрососедства и партнерства.

Сердар Бердымухамедов пригласил президента Узбекистана посетить Туркменистан с ответным визитом в любое удобное для него время.