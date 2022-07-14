Узбекистан и Туркменистан подписали Соглашение по Амударье

CentralAsia (TM) - Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова 14 июля продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.

В ходе переговоров было особо подчеркнуто, что общие исторические корни и религия, схожесть языков, культуры и традиций являются прочной основой узбекско-туркменского взаимодействия, сообщает пресс-служба главы государства.

Касаясь вопросов водно-энергетического взаимодействия, главы государств отметили успешную работу Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. Президент Узбекистана с удовлетворением отметил подписание сегодня исторического Соглашения по Амударье, которое послужит обеспечению рационального использования водных ресурсов в регионе.

Выражена заинтересованность Узбекистана в расширении сотрудничества в энергетической сфере, включая поставки электроэнергии, газа и нефтепродуктов из Туркменистана.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в диверсификации и увеличении товарооборота, развитии промышленной кооперации.

«Среди конкретных отраслей, где наши страны имеют большой потенциал, мы выделяем агропромышленный комплекс, энергетику, химическую и нефтехимическую индустрию, машиностроение, текстиль и фармацевтику. Существуют серьезные возможности для наращивания партнерства между бизнес-сообществами. В последние годы активизировались приграничные связи. Рассчитываем на продолжение и расширение сотрудничества с Узбекистаном», – отметил президент Туркменистана.

В завершение переговоров главы государств поручили правительствам двух стран обеспечить безусловное выполнение достигнутых договоренностей и ежемесячно докладывать о ходе их реализации.