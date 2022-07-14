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Узбекистан и Туркменистан подписали ряд документов по сотрудничеству

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 14 июля в резиденции «Куксарой» состоялась церемония подписания документов по итогам узбекско-туркменских переговоров на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами.

В присутствии глав государств также состоялось подписание соглашений руководителями министерств и ведомств двух стран. Всего подписано 19 документов, в числе которых:

  • Соглашение о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;
  • Соглашение о сотрудничестве в области туризма;
  • Соглашение об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья;
  • Соглашение о проведении совместного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов;
  • Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы;
  • Программа о научно-техническом сотрудничестве на 2022-2024 годы;
  • Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2023-2024 годы;
  • План мероприятий по практическому исполнению положений межправительственного Соглашения о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли – Торговый центр.

Подписан также ряд документов по сотрудничеству в химической отрасли, таможенных вопросах, области железнодорожного сообщения, лесном хозяйстве, музейном деле, юстиции, молодёжной политике, телерадиовещании и других.

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