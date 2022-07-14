Узбекистан и Туркменистан подписали ряд документов по сотрудничеству

- Узбекистан, общество
- 21:27, 14 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 14 июля в резиденции «Куксарой» состоялась церемония подписания документов по итогам узбекско-туркменских переговоров на высшем уровне.
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами.
В присутствии глав государств также состоялось подписание соглашений руководителями министерств и ведомств двух стран. Всего подписано 19 документов, в числе которых:
- Соглашение о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;
- Соглашение о сотрудничестве в области туризма;
- Соглашение об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья;
- Соглашение о проведении совместного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов;
- Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы;
- Программа о научно-техническом сотрудничестве на 2022-2024 годы;
- Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2023-2024 годы;
- План мероприятий по практическому исполнению положений межправительственного Соглашения о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли – Торговый центр.
Подписан также ряд документов по сотрудничеству в химической отрасли, таможенных вопросах, области железнодорожного сообщения, лесном хозяйстве, музейном деле, юстиции, молодёжной политике, телерадиовещании и других.