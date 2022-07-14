В Узбекистане создадут девять новых музеев

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане появятся девять новых музеев, следует из данных Министерства туризма и культурного наследия.

Семь из них расположатся в Самарканде, а именно в «музейном квадрате». Еще два появятся в Коканде и Ургенче.

Что планируют создать в Самарканде:

выставка «Великий Шелковый путь — золотое наследие Узбекистана и Китая»;

выставка «Самарканд — соприкосновение культур регионов Узбекистана и России»;

музей «Классицизм»,

музей исторических фотографии,

музей ювелирного искусства,

художественные выставочные залы, музеи традиционных костюмов в качестве филиалов Государственного музея-заповедника.

В Коканде будет создан Музей современного искусства, как филиал Государственного музея-заповедника,

в Ургенче — Музей Лязги, как филиал музея современного искусства Узбекистана.