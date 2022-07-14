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В Узбекистане создадут девять новых музеев

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане появятся девять новых музеев, следует из данных Министерства туризма и культурного наследия.

Семь из них расположатся в Самарканде, а именно в «музейном квадрате». Еще два появятся в Коканде и Ургенче.

Что планируют создать в Самарканде:

  • выставка «Великий Шелковый путь — золотое наследие Узбекистана и Китая»;
  • выставка «Самарканд — соприкосновение культур регионов Узбекистана и России»;
  • музей «Классицизм»,
  • музей исторических фотографии,
  • музей ювелирного искусства,
  • художественные выставочные залы, музеи традиционных костюмов в качестве филиалов Государственного музея-заповедника.
  • В Коканде будет создан Музей современного искусства, как филиал Государственного музея-заповедника,
  • в Ургенче — Музей Лязги, как филиал музея современного искусства Узбекистана.
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