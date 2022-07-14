В Узбекистане создадут девять новых музеев

- Узбекистан, общество
- 21:30, 14 июля 2022
- Просмотров: 167
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане появятся девять новых музеев, следует из данных Министерства туризма и культурного наследия.
Семь из них расположатся в Самарканде, а именно в «музейном квадрате». Еще два появятся в Коканде и Ургенче.
Что планируют создать в Самарканде:
- выставка «Великий Шелковый путь — золотое наследие Узбекистана и Китая»;
- выставка «Самарканд — соприкосновение культур регионов Узбекистана и России»;
- музей «Классицизм»,
- музей исторических фотографии,
- музей ювелирного искусства,
- художественные выставочные залы, музеи традиционных костюмов в качестве филиалов Государственного музея-заповедника.
- В Коканде будет создан Музей современного искусства, как филиал Государственного музея-заповедника,
- в Ургенче — Музей Лязги, как филиал музея современного искусства Узбекистана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.