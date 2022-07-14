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В Таджикистане женщину осудили на 20 лет за убийство 4-летней дочери
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Коллегия по уголовным делам Верховного суда Таджикистана приговорила к 20 годам колонии общего режима жительницу Шахринавского района Х. Бурхонову. Срок она будет отбывать за убийство своей малолетней дочери, сообщается на сайте Генеральной прокуратура страны.

Отмечается, что решение было вынесено еще 22 июня. А сама трагедия случилась утром 22 февраля текущего года.

«Разгневанная поведением дочери женщина стала избивать дочь, при этом прикрыв ей рот и нос ее же верхней одеждой. В результате, 4-летняя Амина скончалась на месте происшествия”, =-говорится в сообщении.

Также отмечается, что девочка постоянно подвергалась избиению со стороны матери, которая грубо с ней обращалась, когда ребенок плакал или пачкал одежду.

Женщину осудили по двум статьям УК РТ: 104, ч.2, п. “в” (жестокое убийство ребенка) и 117, ч.2, п. “в” (истязание ребенка).

Сообщается, что Бурхонова уроженка города Гиссар, проживала в сельском джамоате М.Турсунзода Шахринавского района с мужем Мирзо Джураевым, за которого вышла замуж в 2017 году. Вместе они воспитывали дочь Амину.

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