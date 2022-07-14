Президент Туркменистана посадил в Ташкенте дерево на Аллее почетных гостей

CentralAsia (UZ) - В завершение первого дня мероприятий в рамках своего государственного визита глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции «Куксарой». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По информации пресс-службы главы государства, эта добрая традиция закрепила итоги плодотворных переговоров глав государств, которые закладывают прочную основу для расширения многопланового сотрудничества и укрепления стратегического партнерства между двумя странами на ближайшие годы.