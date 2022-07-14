экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Между Таджикистаном и Афганистаном торговый оборот достиг $40 млн

CentralAsia (TJ) -  Торговый оборот между Таджикистаном и Афганистаном с периода правления Талибан увеличился по сравнению с предыдущим периодом.

По данным Таможенной службы Таджикистана, в первом полугодии 2022 года объем внешнеторгового оборота в основном сложился за счет экспорта товаров из Таджикистана в Афганистан и достиг 40 млн долларов, что более чем на 6 млн долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда талибы еще не пришли к власти.

Глава Таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода сообщил 13 июля на пресс-конференции: «В основном из Таджикистана в Афганистан экспортируется цемент, уголь и некоторые сельскохозяйственные продукты. Одно время в нашей республике увеличилось производство яиц, экспортировали в эту страну и яйца. Так что экспортируем абсолютно разные товары и продукцию».

Таджикистан не прекратил экспорт электроэнергии в Афганистан и после прихода к власти талибов. Афганская энергетическая компания «Брешна» задолжала Душанбе за электроэнергию, но руководство госэнергохолдинга «Барки Точик» заверяет, что Кабул активно погашает задолженность.

По словам главы компании «Барки Точик» Мухаммадумара Асозода, «на сегодняшний день экспорт электроэнергии в Афганистан составляет около 9 млн кВтч в сутки. Никаких проблем с этим нет, ЛЭП находится в исправном состоянии. Ожидается, что в декабре состоятся переговоры между «Барки Точик» и «Брешна» по поводу поставок электроэнергии в 2023 году».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Президент Туркменистана посадил в Ташкенте дерево на Аллее почетных гостей
  • Узбекистан и Туркменистан подписали Соглашение по Амударье
  • В госшколах Узбекистана ношение школьной формы станет обязательным


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com