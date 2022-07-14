Между Таджикистаном и Афганистаном торговый оборот достиг $40 млн

CentralAsia (TJ) - Торговый оборот между Таджикистаном и Афганистаном с периода правления Талибан увеличился по сравнению с предыдущим периодом.

По данным Таможенной службы Таджикистана, в первом полугодии 2022 года объем внешнеторгового оборота в основном сложился за счет экспорта товаров из Таджикистана в Афганистан и достиг 40 млн долларов, что более чем на 6 млн долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда талибы еще не пришли к власти.

Глава Таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода сообщил 13 июля на пресс-конференции: «В основном из Таджикистана в Афганистан экспортируется цемент, уголь и некоторые сельскохозяйственные продукты. Одно время в нашей республике увеличилось производство яиц, экспортировали в эту страну и яйца. Так что экспортируем абсолютно разные товары и продукцию».

Таджикистан не прекратил экспорт электроэнергии в Афганистан и после прихода к власти талибов. Афганская энергетическая компания «Брешна» задолжала Душанбе за электроэнергию, но руководство госэнергохолдинга «Барки Точик» заверяет, что Кабул активно погашает задолженность.

По словам главы компании «Барки Точик» Мухаммадумара Асозода, «на сегодняшний день экспорт электроэнергии в Афганистан составляет около 9 млн кВтч в сутки. Никаких проблем с этим нет, ЛЭП находится в исправном состоянии. Ожидается, что в декабре состоятся переговоры между «Барки Точик» и «Брешна» по поводу поставок электроэнергии в 2023 году».

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