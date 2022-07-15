«Монгольская гордость» представлена на Наадаме 2022

CentralAsia (MNG) - В этом году фестиваль Наадам проходит под лозунгом «Монгольская гордость», а серия мероприятий проходит в столице страны Улан-Баторе.

Празднование монгольского национального праздника, которое проходит в течение всей этой недели, посвящено монгольским гражданам, монгольской национальности и будущему Монголии, а экспонаты демонстрируют кочевую культуру, монгольский язык и монголов, чей успех стал известен во всем мире.

Государственный торжественный концерт в ЦДК и на площади Сухэ-Батора, который состоялся в воскресенье

Выставка изобразительного искусства под названием «Прекрасная Монголия», проходящая в Художественной галерее Союза художников Монголии с 28 июня по 17 июля.

Фотовыставки, демонстрирующие «Монгольскую гордость», которые проходили с субботы по вторник.

Культурный фестиваль Наадам, который также проходил в понедельник и вторник.

Военный парад государственных солдат, который прошел в воскресенье

Церемонии открытия и закрытия (по понедельникам и вторникам соответственно)

Это крупнейшее празднование Наадама с 2019 года из-за пандемии COVID-19. Строгие правила карантина и кампания по вакцинации, которая обеспечила полную вакцинацию 70% населения Монголии, позволили вернуться к нормальной жизни в этом году. Эти меры также дали значительный импульс туристическому сектору Монголии с начала 2022 года.

Одновременно с Наадамом 2022 года Монголия отмечает Национальный праздник, посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления Монголии. национальная свобода и независимость, 100-я и 101-я годовщина Народной революции и 30-я и 31-я годовщина Демократической революции.

На церемонии открытия в понедельник президент Хурэлсух Ухнаа сказал: «Национальный праздник Наадам, унаследованный от наших предков, является символом существования и независимости монгольского государства, единства и свободы монголов, их истории, ценностей, культурного наследия, духовное наследие и бесценное культурное достояние человечества».

Министр культуры Монголии Номин Чинбат также комментирует: «Поскольку празднование Наадама было прервано в течение последних двух лет из-за пандемии COVID-19, программа фестиваля этого года знаменует собой еще одну важную веху в возвращении Монголии к нормальной жизни.

«Хотя Наадам еще раз дает возможность отметить уникальную культуру, язык и наследие Монголии, празднование в этом году также позволяет нам заглянуть в будущее и увидеть, как Монголия и монголы все больше оставляют след на мировой арене».

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