экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правительство Монголии и ЮНЕСКО подписали знаковый Меморандум о взаимопонимании
Хурэлсух Ухнаа и Одри Азуле
Хурэлсух Ухнаа и Одри Азуле

CentralAsia (MNG) -  Между правительством Монголии и ЮНЕСКО был подписан знаменательный Меморандум о взаимопонимании (МоВ), приуроченный к 60-летию вступления Монголии в члены организации.

Меморандум о взаимопонимании, рассчитанный до 2029 года и подчеркивающий общие стремления правительства Монголии и ЮНЕСКО в отношении образования, науки, культуры и цифровой трансформации, был подписан во время визита в Монголию Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, которая посещала в стране для участия в Наадаме.

Ключевые обязательства в Меморандуме о взаимопонимании помогут поддержать реализацию Новой политики восстановления Монголии и Vision 2050, которые направлены на превращение страны в ведущую региональную державу к середине века:

  • Совершенствование системы образования Монголии: за счет повышения качества технических и профессиональных квалификаций и доступа к ним, поддержки разработки национальной рамки квалификаций для высшего образования, совместной разработки и реализации путей обучения на протяжении всей жизни и содействия цифровой трансформации сектора образования.
  • Раскрытие возможностей, предоставляемых наукой: за счет увеличения инвестиций в науку и технологии, поддержки развития исследовательских университетов, содействия более широкому обмену знаниями в научном секторе и создания условий для создания и развития регионов инновационной инфраструктуры, таких как научные и технологические парки и свободные экономические зоны и связанные с ними технологические предприятия
  • Демонстрация уникальной культуры и наследия Монголии: путем укрепления потенциала по борьбе с незаконным оборотом культурных артефактов, продвижения музеев Монголии, устранения ненужных нормативных барьеров для развития индустрии культуры и творчества Монголии и повышения уровня вовлеченности молодежи в богатое культурное наследие Монголии.

Наадам был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2010 году.

Комментируя, министр культуры Монголии Номин Чинбат сказала: «Это знаменательное партнерство между правительством Монголии и ЮНЕСКО поможет лучше защитить культурное наследие нашей страны, позволяя монголам воспользоваться возможностями будущего.

«Будь то в отношении образования, науки или содействия более широкому использованию цифровых технологий, обязательства в этом соглашении будут играть ключевую роль в достижении целей Vision 2050 и новой политики восстановления».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Таджикистане женщину осудили на 20 лет за убийство 4-летней дочери
  • Лидеры Узбекистана и Туркменистана провели встречу в узком формате
  • Мигранты из Туркменистана живут в аэропорту Стамбула, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com