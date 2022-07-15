Правительство Монголии и ЮНЕСКО подписали знаковый Меморандум о взаимопонимании

Хурэлсух Ухнаа и Одри Азуле

CentralAsia (MNG) - Между правительством Монголии и ЮНЕСКО был подписан знаменательный Меморандум о взаимопонимании (МоВ), приуроченный к 60-летию вступления Монголии в члены организации.

Меморандум о взаимопонимании, рассчитанный до 2029 года и подчеркивающий общие стремления правительства Монголии и ЮНЕСКО в отношении образования, науки, культуры и цифровой трансформации, был подписан во время визита в Монголию Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, которая посещала в стране для участия в Наадаме.

Ключевые обязательства в Меморандуме о взаимопонимании помогут поддержать реализацию Новой политики восстановления Монголии и Vision 2050, которые направлены на превращение страны в ведущую региональную державу к середине века:

Совершенствование системы образования Монголии : за счет повышения качества технических и профессиональных квалификаций и доступа к ним, поддержки разработки национальной рамки квалификаций для высшего образования, совместной разработки и реализации путей обучения на протяжении всей жизни и содействия цифровой трансформации сектора образования.

: за счет повышения качества технических и профессиональных квалификаций и доступа к ним, поддержки разработки национальной рамки квалификаций для высшего образования, совместной разработки и реализации путей обучения на протяжении всей жизни и содействия цифровой трансформации сектора образования. Раскрытие возможностей, предоставляемых наукой : за счет увеличения инвестиций в науку и технологии, поддержки развития исследовательских университетов, содействия более широкому обмену знаниями в научном секторе и создания условий для создания и развития регионов инновационной инфраструктуры, таких как научные и технологические парки и свободные экономические зоны и связанные с ними технологические предприятия

: за счет увеличения инвестиций в науку и технологии, поддержки развития исследовательских университетов, содействия более широкому обмену знаниями в научном секторе и создания условий для создания и развития регионов инновационной инфраструктуры, таких как научные и технологические парки и свободные экономические зоны и связанные с ними технологические предприятия Демонстрация уникальной культуры и наследия Монголии: путем укрепления потенциала по борьбе с незаконным оборотом культурных артефактов, продвижения музеев Монголии, устранения ненужных нормативных барьеров для развития индустрии культуры и творчества Монголии и повышения уровня вовлеченности молодежи в богатое культурное наследие Монголии.

Наадам был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2010 году.

Комментируя, министр культуры Монголии Номин Чинбат сказала: «Это знаменательное партнерство между правительством Монголии и ЮНЕСКО поможет лучше защитить культурное наследие нашей страны, позволяя монголам воспользоваться возможностями будущего.

«Будь то в отношении образования, науки или содействия более широкому использованию цифровых технологий, обязательства в этом соглашении будут играть ключевую роль в достижении целей Vision 2050 и новой политики восстановления».

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